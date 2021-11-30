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dv.ee

30 ноября 2021 в 12:37 Поделиться:









Для участия в аукционе на покупку Т1 зарегистрировались пять фирм

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В установленный срок для участия в очередном - уже третьем по счету аукционе по покупке расположенного в Таллинне торгового центра T1 зарегистрировались пять предприятий.

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Торговый центр выставлен на аукцион с начальной ценой в 55 млн евро. Сами торги пройдут с 1 по 8 декабря, сообщили во вторник банкротные управляющие, передает rus.err.ee.

Первый аукцион со стартовой ценой 85 млн евро и второй со стартовой ценой 65 млн евро провалились.

Фирма Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, была в начале июня объявлена банкротом: большинство торговых площадей в центре, который преследовали проблемы с самого момента его открытия в 2019 году, в настоящее время пустуют.