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dv.ee

4 ноября 2021 в 12:50 Поделиться:









Аукцион на покупку Т1 провалился во второй раз

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Хотя для участия в аукционе по продаже обанкротившегося столичного торгового центра T1 Mall of Tallinn зарегистрировались четыре предприятия, ни одно из них в итоге не представило предложения о покупке, пишет rus.err.ee.

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Банкротные управляющие выставили торговый центр на продажу вместе с действующими договорами аренды по стартовой цене 65 млн евро. К 11 октября для участия в нем зарегистрировались четыре предприятия, но ни одного предложения от них так и не поступило.

Наименования зарегистрировавшихся участников аукциона банкротные управляющие не сообщили.

Это уже второй провалившийся аукцион по продаже торгового центра: на первом аукционе стартовая цена была назначена в 85 млн евро.