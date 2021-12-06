SEB: нехватка специалистов и рост зарплат - что происходит в странах Балтии и Швеции

Результаты проведенных SEB в октябре среди крупных компаний исследований свидетельствуют о том, что, несмотря на пандемию, проблемы с цепочками поставок и скачкообразный рост цен на электроэнергию, финансовые руководители оценивают будущее собственного бизнеса в целом оптимистично - как в Эстонии, Латвии и Литве, так и в Швеции. В чем похожи и чем различаются позиции финансовых руководителей стран Балтии и Швеции и их оценки перспектив на ближайшие 12 месяцев?
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