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dv.ee

6 декабря 2021 в 6:39 Поделиться:









SEB: нехватка специалистов и рост зарплат - что происходит в странах Балтии и Швеции

Результаты проведенных SEB в октябре среди крупных компаний исследований свидетельствуют о том, что, несмотря на пандемию, проблемы с цепочками поставок и скачкообразный рост цен на электроэнергию, финансовые руководители оценивают будущее собственного бизнеса в целом оптимистично - как в Эстонии, Латвии и Литве, так и в Швеции. В чем похожи и чем различаются позиции финансовых руководителей стран Балтии и Швеции и их оценки перспектив на ближайшие 12 месяцев?

Сборочный конвейер на заводе Volvo в Гетеборге (иллюстративное фото). Фото: JONATHAN NACKSTRAND, AFP

73% участников опроса среди шведских и 62% среди эстонских финансовых руководителей считают, что бизнес-климат в течение ближайших 12 месяцев окажется для их компаний благоприятным или весьма благоприятным.