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    Правительство пока не планирует смягчать ограничения

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Jacques Witt/SIPA, Scanpix

    Правительство с опаской относится к новому штамму коронавируса и пока что смягчать ограничения не планирует, заявили на правительственной пресс-конференции в четверг премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Танель Кийк, передает rus.err.ee.

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    "Особых послаблений быть не может, скорее, важно продолжить следовать имеющимся ограничениям, проверять коронавирусные сертификаты и тестировать приезжающих из-за границы, особенно из стран с высоким уровнем риска, – сообщил Кийк. – В ситуации, когда все так неопределенно, в Европе и в мире тенденция роста, но в Эстонии сейчас спад, нельзя спешить с решениями".
    По мнению Каллас, причины для осторожности имеются: "Заболеваемость пошла на спад, но нагрузка на больницы осталась на определенном уровне. Кроме того, у нас появился штамм омикрон - в отношении его осторожность проявляют во всем мире, слишком мало пока информации".
    По ее словам, научный совет пока не рекомендует отменять и ограничения относительно времени работы увеселительных заведений.

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