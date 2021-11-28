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    Новый штамм коронавируса вызывает опасения в Европе: страны вводят ограничения на въезд

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В Европе выражают обеспокоенность тем, как может отразиться на иммунной защите существующих вакцин обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса "омикрон".

    11 ноября вирусологи из ЮАР выявили новый штамм коронавируса под названием B.1.1.529, о первых случаях заражения стало известно 24 ноября. Помимо жителей ЮАР новым вариантом заразились несколько человек в Ботсване и Гонконге.
    Позже новости об обнаружении очередного варианта COVID-19 появились в Израиле, Бельгии, Германии, Чехии, Великобритании, Австрии, Италии и Германии, пишет Lenta.
    26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное заседание, по итогам которого было принято решение включить новый штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. Эксперты организации назвали этот тип коронавируса греческой буквой "омикрон" (О).
    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант вируса вызывает серьезные опасения, поскольку может значительно снизить эффективность вакцин и повысить риск повторного заражения коронавирусной инфекцией.
    По данным ECDC, "омикрон" имеет большое количество генных мутаций по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2 и поэтому потенциально считается самым опасным из всех известных вариантов, передает DW.
    Пока нет точных сведений по поводу того, как переносится заболевание данным вариантом коронавируса, насколько эффективны существующие вакцины против него и сколь велик риск повторного заражения. Тем не менее ведомство считает вероятность распространения данного варианта в Европе высокой.
    Cтраны приостанавливают воздушное сообщение
    Многие страны, в том числе США, Германия и целый ряд европейских государств приостановили воздушное сообщение с ЮАР и несколькими другими африканскими странами, где выявлен новый вариант коронавируса.
    Израиль сообщил о том, что на две недели полностью закрывает границы из-за омикрон-штамма, пишут "РИА Новости".
    Данное решение утвердила министерская комиссия Израиля по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании в ночь с субботы на воскресенье, сообщила канцелярия премьер-министра страны.
    "На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям", - говорится в сообщении.
    Лутсар: новый штамм доберется и до Эстонии
    По словам главы Исследовательского совета Ирьи Лутсар, на данный момент о новом штамме коронавируса известно очень мало, но мы должны быть готовы к тому, что в какой-то момент он появится и в Эстонии, передает Rus.Delfi.
    ”Если мы сравним Омикрон с предыдущим южноафриканским штаммом, то он действительно распространился по Европе, однако не стал доминирующим”, — отметила она, добавив, что самой большой европейской проблемой в области здравоохранения по-прежнему остается дельта-штамм.
    Лутсар считает, что беспокойство вызывает большое количество возможных мутаций штамма, а не то, как быстро он распространится по миру и будут ли более серьезные последствия течения болезни.

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