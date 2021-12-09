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    Рийгикогу принял госбюджет на 2022 год

    Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

    Рийгикогу одобрил проект государственного бюджета на 2022 год: объем доходов бюджета составляет 13,13 миллиарда евро, объем расходов - 13,64 миллиарда, объем инвестиций - 716 миллионов евро.

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    Налоговая нагрузка в следующем году равна 33,7% ВВП, что на один процент ниже, чем в этом году. Долговое бремя государственного сектора в следующем году составляет 6,36 миллиарда евро, то есть 19,7% ВВП, что почти на 5% меньше, чем ожидалось весной, пишет rus.err.ee.
    Номинальная позиция государственного сектора составляет -2,2 процента ВВП, что позволяет Эстонии уже в следующем году достигнуть соответствия с бюджетными нормами Европейского союза, действие которых было приостановлено в связи с коронакризисом.
    В следующем году вырастут зарплаты медицинских работников, учителей, полицейских, спасателей и работников культуры.
    На государственную оборону правительство направит на 104 миллиона евро больше по сравнению с нынешним годом, расходы на оборону достигнут рекордного уровня в 750 миллионов евро, превысил 2,3 процента ВВП.

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