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12 декабря 2021 в 14:08 Поделиться:









Toila SPA: на праздники к нам будут приезжать по 100 российских туристов в день

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Санаторий Toila SPA прогнозирует, что на новогодние праздники количество его российских постояльцев заметно увеличится.

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В начале января, по предварительной информации санатория, гостей из России будет примерно 100 человек в день, пишет rus.err.ee.

По оценке руководителя отдела продаж Toila Spa Hotell Аннели Пыдра, это меньше, чем в докризисное время, поскольку сейчас приезжать в Эстонию могут только вакцинированные туристы.

Большую часть туристов составят все же местные жители, которые планируют встретить Новый год в ресторане при отеле, если им не помешают коронавирусные ограничения.

"Конечно, мы ждем, какие ограничения будут на Новый год: если мы сможем встретить наступающий год в 24:00 или в первом часу ночи, или до двух, этого было бы уже достаточно", - сказала Пыдра.