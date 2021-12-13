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    Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

    Илон Маск.Фото: POOL

    Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time.

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    3 декабря 2021
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    Редакция издания отмечает, что в 2021 году Маск стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing в космической гонке, пишет Lenta.
    Журнал также обратил внимание на заинтересованность предпринимателя в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалют.
    «Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», - заявил в ходе церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

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