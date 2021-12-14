Eesti Energia изучает варианты поставок древесной щепы из России

Банки: кредиты для тех, кто не заботится об экологии, будут дорожать

Финансирование проектов, наносящих ущерб окружающей среде (к примеру, лизинг на дизельный автомобиль или же кредитование компании, работающей в секторе с высоким экологическим риском) будет обходиться клиентам все дороже, а со временем станет вообще недоступным, предупреждают банки.