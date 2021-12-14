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    Eesti Energia изучает варианты поставок древесной щепы из России

    Руководство государственной энергетической компании Eesti Energia исследует варианты закупки древесной щепы российского происхождения, сообщает ERR.

    Поставщик щепы должен подтвердить, что страной происхождения товара является Российская Федерация.Фото: Вейко Тыкман
    Традиционно страны Балтии ориентировались на поставки древесной щепы из Беларуси, однако в последнее время их объем существенно сократился, информирует ERR.
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