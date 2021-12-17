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17 декабря 2021 в 8:42 Поделиться:









Путин: инфляция - главная проблема для экономики и для граждан

Рост цен в России оказался на рекордном уровне за последние пять лет.

Владимир Путин. Фото: Shutterstock

Высокая инфляция в России - это «тема для обеспокоенности», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

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Годовая инфляция в России по итогам ноября достигла 8,4%, отчитался ранее Росстат. Это максимум с января 2016 года. Продукты к ноябрю подорожали на 10,8% в годовом выражении, а услуги - на 5,2%.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством, прошедшем 7 декабря, назвал инфляцию главной проблемой для экономики и для граждан. Он потребовал к 2022 году обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4%.

В конце октября Центробанк признал, что рост инфляции значительно превышает ранние прогнозы по итогам 2021 года - 5,7-6,2% и составит 7,4-7,9%. Вследствие этого регулятор 22 октября повысил ключевую ставку до 7,5%.

Банк России вновь повысил ставку

В пятницу, 17 декабря, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 8,50% годовых.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», - сообщил банк.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.