Убытки автодилера Veho составили в прошлом году почти 4 млн евро

Последний годовой отчет компании показывает, что оборот Veho в 2020 году составил 88,6 миллиона евро, что почти на 10 миллионов меньше, чем годом ранее, отмечает Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: