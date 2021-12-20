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    Убытки автодилера Veho составили в прошлом году почти 4 млн евро

    Компания Veho - один из крупнейших в странах Балтии продавцов автомобилей Mercedes Benz - закончила прошлый год с убытком в 3,9 миллиона евро, сообщает Äripäev.

    Mercedes-Benz S500 4Matic (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Последний годовой отчет компании показывает, что оборот Veho в 2020 году составил 88,6 миллиона евро, что почти на 10 миллионов меньше, чем годом ранее, отмечает Äripäev.
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