Veho Eesti продадут

Фото: Андрас Кралла

Один из крупнейших в Скандинавии и странах Балтии продавцов автомобилей – компания Veho – продает входящей в концерн Bassadone Automotive Nordic компании Auto-Bon OY свое дочернее предприятие Veho Eesti AS, занимающееся в странах Балтии продажей и обслуживанием автомобилей Citroën, а в Эстонии автомобилей Honda, сообщила компания Veho

«Эта сделка позволяет нам сфокусироваться на приобретении Silberauto и ее развитии в странах Балтии, а также на представлении и розничных продажах автомобилей Mercedes-Benz», - сказал руководитель Veho в странах Балтии Кеннет Найман.