В работе Microsoft Teams обнаружены уязвимости

Группа специалистов по кибербезопасности из Германии Positive Security обнаружила четыре уязвимости в работе популярного сервиса Microsoft Teams, пишет "Коммерсант".
Приложение Microsoft Teams на мобильном телефоне. Фото: Thiago Prudencio, DAX via ZUMA Wire
Выявленные уязвимости чреваты фишинговыми атаками на пользователей и появлением вредоносных ссылок, сообщает "Коммерсант".
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