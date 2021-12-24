Власти США и Японии одобрили препарат компании Merck для лечения COVID-19

«Деньги - лишь инструмент для достижения свободы». Во что инвестирует эстонская молодежь?

Популярность инвестирования среди молодежи набирает обороты. Юные инвесторы Эстонии вкладываются в акции, фонды и криптовалюту - с чего они начинают, где прогорают и почему двигаются дальше?

Популярность инвестирования среди молодежи набирает обороты. Юные инвесторы Эстонии вкладываются в акции, фонды и криптовалюту - с чего они начинают, где прогорают и почему двигаются дальше?