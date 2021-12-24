Власти США и Японии одобрили препарат компании Merck для лечения COVID-19
Препарат американской фармацевтической компании Merck для лечения коронавируса получил одобрение властей в США и Японии.
Так выглядят капсулы препарата Molnupiravir американской компании Merck.Фото: MERCK & CO INC, Reuters/Scanpix
Препарат под названием Molnupiravir, который выпускается в виде таблеток и капсул, накануне получил одобрение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), информирует Bloomberg.
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