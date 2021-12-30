ERR: Mustamäe Keskus приобрела фирма бизнесмена из Латвии
Новым владельцем торгово-развлекательного центра Mustamäe Keskus в Таллинне стала компания Brcks SPV5, сообщает ERR.
Торгово-развлекательный центр Mustamäe Keskus.Фото: Магнус Хейнметс
90-процентная доля в фирме Brcks SPV5 OÜ принадлежит латвийскому предпринимателю Максиму Малишко, еще 10% - у Виталия Кыллометса, информирует ERR.
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