Девелопер Hepsor расширяет деятельность в Латвии

Дочерняя компания эстонского девелопера Hepsor приобрела проект развития коммерческой недвижимости в Латвии, сообщает Äripäev.
Член правления компании Hepsor Хенри Лакс.Фото: Андрас Кралла
28 декабря Hepsor Latvia, дочерняя компания Hepsor, заключила договор о покупке недвижимости, расположенной по адресу ул. Ганибу дамбис, 17A в Риге, информирует Äripäev.
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