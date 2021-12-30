Фуад Расулов: как быть на рынке и "быком", и "медведем"

Эксперт по инвестициям Фуад Расулов рассказывает о нейтральных стратегиях, которые позволяют инвестору быть на рынке и "быком", и "медведем".
Фуад Расулов много лет ведет тренинги на тему инвестирования на рынке акций, торговли валютами, фьючерсами и опционами. Автор сотен статей на тему бирж и рынков, тренер, консультирующий сразу несколько компаний.
Практикующий трейдер вот уже более 20 лет, Расулов является автором собственной торговой стратегии на рынке опционов.
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