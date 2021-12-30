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30 декабря 2021 в 14:45 Поделиться:









Фуад Расулов: как быть на рынке и "быком", и "медведем"

Эксперт по инвестициям Фуад Расулов рассказывает о нейтральных стратегиях, которые позволяют инвестору быть на рынке и "быком", и "медведем".

Эксперт по инвестициям Фуад Расулов. Фото: Лийз Трейманн

Фуад Расулов много лет ведет тренинги на тему инвестирования на рынке акций, торговли валютами, фьючерсами и опционами. Автор сотен статей на тему бирж и рынков, тренер, консультирующий сразу несколько компаний.

Практикующий трейдер вот уже более 20 лет, Расулов является автором собственной торговой стратегии на рынке опционов.