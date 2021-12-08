Фото: как прошла инвестиционная конференция "Заставь деньги работать"
Главный организатор и модератор конференции "Заставь деньги работать" Дмитрий ФефиловФото: Райго Паюла
В субботу 4 декабря состоялась инвестиционная конференция ДВ "Заставь деньги работать", собравшая около сотни участников, следивших за выступлениями в зале и онлайн.
На конференции выступили:
- стратег отдела приватного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель,
- член совета Tavid Меэлис Атонен,
- президент Estonian Business Angels Network Лев Долгачёв,
- председатель комитета по надзору Baltic Horizon Fund Райво Варе,
- трейдер Фуад Расулов,
- сооснователь "Клуба инвесторов" Катарина Хольм,
- судебный исполнитель Татьяна Афанасьева,
- генный технолог Олеся Бондаренко,
- психолог Елизавета Дульберг,
- основатель холдинга Freedom FinanceТимур Турлов
- финансовый аналитик Екатерина Архипова.
Выступления на конференции "Заставь деньги работать!"
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Фото: Райго Паюла
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