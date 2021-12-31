Германия закрывает половину из действующих АЭС

Сегодня в Германии закрываются три из шести находящихся в эксплуатации атомных электростанций, сообщает Bloomberg.
Grohnde - одна из трех АЭС, которые закрываются 31 декабря в Германии.Фото: Julian Stratenschulte, dpa via AP
Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе к возобновляемым источникам энергии было впервые принято левоцентристским правительством Герхарда Шредера в 2002 году, напоминает Bloomberg.
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