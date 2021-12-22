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    Германия закроет до конца года три АЭС

    Иллюстративное фото. Фото: Virginia Mayo

    К концу 2021 года Германия закроет три атомные электростанции, которые сейчас обеспечивают почти половину потребностей страны в атомной энергии.

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    В этом году Германия закроет атомные электростанции Grohnde, Gundremmingen и Brokdorf. В результате в стране останутся три атомные электростанции, которые будут отключены от электросети уже в следующем году, пишет rus.err.ee.
    После катастрофы на Фукусиме в 2011 году правительство Ангелы Меркель пообещало отказаться от использования атомной энергии, из-за чего Германия все больше зависит от угля.
    По данным Федерального статистического управления (Destatis), в третьем квартале 2021 года 57% произведенной в Германии электроэнергии было получено из традиционных источников, таких как каменный уголь, природный газ и атомная энергия.
    Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA.

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