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    Bolt привлек 628 млн евро в рамках нового раунда финансирования

    Основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.Фото: Raul Mee

    Bolt сообщил о привлечении новых инвестиций в размере 628 млн евро, что является крупнейшей суммой в истории компании, привлеченной в рамках одного раунда. Теперь рыночная стоимость стартапа достигает 7,4 млрд евро, сообщается в пресс-релизе.

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    Новый раунд финансирования возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management & Research Company LLC, среди инвесторов - Whale Rock, Owl Rock, D1, G Squared, Tekne и Ghisallo.
    По словам основателя и генерального директора Bolt Маркуса Виллига, при поддержке привлеченных инвестиций компания продолжит воплощать в жизни свою миссию: «Новая инвестиция поможет нам продолжить тесное сотрудничество с городами и работу во имя того, чтобы при необходимости поехать куда-то люди все чаще отдавали предпочтение не личным автомобилям, а другим видам транспорта. Это, в свою очередь, сделает движение в городе более простым и быстрым, а также более экологичным и безопасным для человека».
    Помимо трансфера, Bolt предлагает услуги проката скутеров и автомобилей, а также доставку еды и продуктов. На сегодняшний день услугами компании пользуются почти 100 миллионов человек в более чем 45 странах мира.
    Раннее в интервью Bloomerg Виллиг отмечал, что компания планирует выйти на биржу. По его словам, Bolt будет готов к выходу на биржу в течение года или двух, но предпочитает не торопиться с решением.

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