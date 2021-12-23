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    Enefit Green построит в Финляндии ветряной парк за 80 млн евро

    Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.Фото: LIIS TREIMANN

    Enefit Green приступает к строительству ветряного парка Толпанваара в Финляндии. Объем инвестиций превысит 80 млн евро, пишет Äripäev.

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