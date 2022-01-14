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14 января 2022 в 9:54 Поделиться:









IEA: рост цен на электричество может продлиться еще три года

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Резкий рост спроса на энергоресурсы по всему миру может привести к волатильным ценам и рекордным уровням загрязнения от электростанций в течение трех лет, если государства немедленно не внесут существенные изменения в генерирующие мощности, считает Международное энергетическое агентство (IEA).

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По данным IEA, общемировой спрос на электричество увеличился в 2021 году на 6%, что является самым резким ростом спроса с 2010 года, когда экономики восстанавливались от глобального финансового кризиса, пишет rus.err.ee.

В прошлом году агентство зарегистрировало скачок спроса на электричество, который привел к отключениям электроэнергии, а также рекордно высоким ценам и объемам выбросов.

В ежегодном отчете агентства отмечается, что такая ситуация может продлиться еще три года, приведя к серьезным последствиям для потребителей и национальных экономик, если в производство электроэнергии в срочном порядке не внесут принципиальные изменения.

"Резкие скачки цен на электричество в последнее время вызвали сложности у многих домохозяйств и предприятий по всему миру и могут стать источником социальной и политической напряженности", - сказал исполнительный директор IEA Фатих Бироль.