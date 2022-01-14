  • Поделиться:

    IEA: рост цен на электричество может продлиться еще три года

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Резкий рост спроса на энергоресурсы по всему миру может привести к волатильным ценам и рекордным уровням загрязнения от электростанций в течение трех лет, если государства немедленно не внесут существенные изменения в генерирующие мощности, считает Международное энергетическое агентство (IEA).

    Читайте также
    14 января 2022
    Из-за высоких цен на электричество самоуправления не исключают отключение освещения
    По данным IEA, общемировой спрос на электричество увеличился в 2021 году на 6%, что является самым резким ростом спроса с 2010 года, когда экономики восстанавливались от глобального финансового кризиса, пишет rus.err.ee.
    В прошлом году агентство зарегистрировало скачок спроса на электричество, который привел к отключениям электроэнергии, а также рекордно высоким ценам и объемам выбросов.
    В ежегодном отчете агентства отмечается, что такая ситуация может продлиться еще три года, приведя к серьезным последствиям для потребителей и национальных экономик, если в производство электроэнергии в срочном порядке не внесут принципиальные изменения.
    "Резкие скачки цен на электричество в последнее время вызвали сложности у многих домохозяйств и предприятий по всему миру и могут стать источником социальной и политической напряженности", - сказал исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Сандор Лийве: биржевую цену на электроэнергию формируют литовские газовые электростанции
Совет Александра Элдера местным инвесторам: не стойте под падающим деревом
IEA: рост цен на электричество может продлиться еще три года
Инвестор
IuteCredit приобрела 10% акций молдавского банка Energbank
Эстонская финтех-компания IuteCredit приобрела 9,976% акций молдавского Energbank, что является начальным шагом объявленной в прошлом году стратегии превращения предприятия в банк.
Эстонская финтех-компания IuteCredit приобрела 9,976% акций молдавского Energbank, что является начальным шагом объявленной в прошлом году стратегии превращения предприятия в банк.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовая ДВ: крепче за мандат держись, шофёр
Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?
Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы заинтересованы в лакомых участках недвижимости вокруг Горхолла
Прямо у моря в самом центре Таллинна расположены крайне лакомые (и до сих пор свободные) участки недвижимости, которые потенциально способны принести девелоперам многомиллионные прибыли. Однако чтобы заполучить их в свое распоряжение, кому-то из застройщиков, видимо, придется-таки заняться реконструкцией самого Горхолла, сообщает Äripäev.
Прямо у моря в самом центре Таллинна расположены крайне лакомые (и до сих пор свободные) участки недвижимости, которые потенциально способны принести девелоперам многомиллионные прибыли. Однако чтобы заполучить их в свое распоряжение, кому-то из застройщиков, видимо, придется-таки заняться реконструкцией самого Горхолла, сообщает Äripäev.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: прозаседавшиеся наносят ответный удар?
Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение