Эпицентр

dv.ee

14 января 2022 в 4:00 Поделиться:









Государственное регулирование или норвежский опыт? Рецепты политиков по выходу из энергетического кризиса

Среди эстонских политиков на тему энергетики и заоблачных цен на энергоносители сегодня не высказывается разве что ленивый. Что говорят представители ключевых политических партий о путях выхода из нынешнего энергетического кризиса?

Ветрогенератор и солнечные батареи (иллюстративное фото). Фото: Jim West, Reuters/Scanpix

Если совсем коротко, то ситуация выглядит следующим образом: EKRE и Isamaa выступают за государственное регулирование рынка, Eesti 200 и социал-демократы предлагают перейти на модель дотаций, аналогичную норвежской.