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    Пентус-Розиманнус: компенсация электроэнергии всем потребителям несправедлива и неразумна

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    По мнению министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, компенсация счетов за электроэнергию всем бытовым потребителям является несправедливой и неразумной.

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