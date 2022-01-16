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16 января 2022 в 12:57 Поделиться:









Цены на газ выросли после провала переговоров с Москвой

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Цены на природный газ в Европе снова резко подскочили в связи с тем, что прошедшие на этой неделе переговоры о гарантиях безопасности между Россией и Западом не привели к результату, сообщает rus.err.ee.

Как писали раннее «Деловые ведомости» , по итогам переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявили, что сторонам так и не удалось сблизить позиции по главному вопросу - о требовании Москвы документально зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и включения в состав альянса Украины.

После новостей о неудачных переговорах цены на газ выросли примерно на 25%, достигнув 90 евро за мегаватт-час. В компаниях-операторах опасаются, что геополитическая напряженность может привести к уменьшению экспорта российского газа в Европу в ситуации, когда заполненность подземных хранилищ газа остается на рекордно низком уровне.

Международное энергетическое агентство (IEA) также обвинило Москву в манипуляциях с поставками газа, утверждая, что Россия в четвертом квартале прошлого года сократила поставки на четверть. В последнее время Россия продает больше газа по краткосрочным контрактам.