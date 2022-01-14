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dv.ee

14 января 2022 в 12:01 Поделиться:









Сандор Лийве: биржевую цену на электроэнергию формируют литовские газовые электростанции

Бывший руководитель Eesti Energia, один из основателей энергетического стартапа Gridio и член совета Fermi Energia Сандор Лийве. Фото: Andras Kralla

Бывший руководитель Eesti Energia, один из основателей энергетического стартапа Gridio и член совета Fermi Energia Сандор Лийве считает, что биржевую цены на электроэнергию в Эстонии формируют литовские газовые электростанции. Об этом он рассказал в интервью Postimees.

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