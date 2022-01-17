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17 января 2022 в 14:21 Поделиться:









Ратас: время для переговоров кончается, обществу нужна срочная помощь

Центристская партия и Партия реформ не смогли прийти к соглашению относительно решения энергетического кризиса Фото: Liis Treimann

На состоявшемся в понедельник заседании коалиционного совета Центристская партия и Партия реформ не смогли прийти к соглашению относительно решения энергетического кризиса. Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью ERR, что обсуждения продолжаются, поскольку решение больше не может ждать.

На встрече обсуждалась необходимость дополнительной компенсаций роста цен на энергоносители.

«Соглашения нет. Обсуждения необходимо продолжить в ближайшие часы и дни, поскольку позиция Центристской партии по этому поводу очень ясна – нам нужна срочная помощь. Нам необходимы универсальные меры как для граждан, так и для предприятий. Если этих мер не будет, то мы считаем, что имеет место управленческий кризис», - считает Ратас.

Он воздержался от того, чтобы назвать разногласия в правящей коалиции правительственным кризисом.

«Я не хочу сегодня заходить так далеко и говорить, что мы имеем дело с возможным правительственным кризисом. На мой взгляд, это не идеологическая мысль, а прагматическая потребность в средствах к существованию эстонского народа. Меры должны быть максимально простыми и быстрыми. Центристская партия всегда готова к обсуждениям, но в один момент эти обсуждения просто закончатся. Время закончится», - добавил Ратас, отметив, что заседание коалиционного совета состоялось не только в понедельник, но и в воскресенье.

Каллас надеется прийти к соглашению

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, что у правительства нет предложений от Партии реформ и Центристской партии, а есть совместно разработанные меры:

«Я понимаю возникшие эмоции и фрустрацию, но правительство все же должно принимать обдуманные решения. Это мы и пытаемся сделать».

Каллас выразила надежду, что на этой неделе договоренности все же удастся достичь: «Я надеюсь, что это желание есть у обоих партнеров коалиции».

Премьер-министр также заявила, что во вторник выступит в Рийгикогу с политическим заявлением о ситуации на рынке электроэнергии.