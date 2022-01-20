В Молдове введено чрезвычайное положение: не хватает денег на газ
Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней из-за нехватки средств на оплату газовых поставок, сообщает "Коммерсант".
50% компании "Молдовагаз" принадлежат "Газпрому".Фото: VLADISLAV CULIOMZA, Reuters/Scanpix
Осенью прошлого года власти Молдовы уже вводили режим чрезвычайного положения на 30 дней.
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