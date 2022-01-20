В Молдове введено чрезвычайное положение: не хватает денег на газ

Акции Wise подорожали на 5,5% после публикации квартального отчета

Оборот Wise в третьем квартале финансового года вырос на треть, в то время как число клиентов компании превысило 4 миллиона. На этом фоне акции Wise прибавили в цене 5,56%, сообщает Äripäev.

Оборот Wise в третьем квартале финансового года вырос на треть, в то время как число клиентов компании превысило 4 миллиона. На этом фоне акции Wise прибавили в цене 5,56%, сообщает Äripäev.