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    В Молдове введено чрезвычайное положение: не хватает денег на газ

    Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней из-за нехватки средств на оплату газовых поставок, сообщает "Коммерсант".

    50% компании "Молдовагаз" принадлежат "Газпрому".Фото: VLADISLAV CULIOMZA, Reuters/Scanpix
    Осенью прошлого года власти Молдовы уже вводили режим чрезвычайного положения на 30 дней.
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