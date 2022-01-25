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dv.ee

25 января 2022 в 8:10 Поделиться:









Коалиция ищет решение по компенсации счетов за центральное отопление

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Коалиционный совет разрабатывает дополнительные меры компенсации подорожания центрального отопления для тех, кто не попадает под уже принятые меры помощи, пишет rus.err.ee.

Власти решают, каким образом выделить компенсации производителям тепла, которые используют газ, чтобы и потребитель это почувствовал. Помимо этого правительство ищет способ помочь предприятиям, которые используют в своем производстве подорожавший газ, однако есть препятствие - государство не может ставить в неравное положение разных участников рынка и помогать только одной определенной группе предприятий.

Кроме того, новые меры помощи могут выйти за рамки бюджета и подстегнуть инфляцию. На это правительству уже указал Центробанк и рекомендовал не тратить больше, чем поступает сверхдохода от подорожания энергоносителей.

"Поступления от увеличившегося налога с оборота и сверхприбылей от СО2 пока еще подсчитываются, но похоже, что мы уже превысили эту сумму в два раза. Именно по этому поводу мы спорили на прошлой неделе ", - пояснил председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв.