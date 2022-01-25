  • Поделиться:

    Коалиция ищет решение по компенсации счетов за центральное отопление

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Коалиционный совет разрабатывает дополнительные меры компенсации подорожания центрального отопления для тех, кто не попадает под уже принятые меры помощи, пишет rus.err.ee.

    Читайте также
    24 января 2022
    EVEA: счета за электроэнергию выросли втрое, необходимо вмешательство правительства
    Власти решают, каким образом выделить компенсации производителям тепла, которые используют газ, чтобы и потребитель это почувствовал. Помимо этого правительство ищет способ помочь предприятиям, которые используют в своем производстве подорожавший газ, однако есть препятствие - государство не может ставить в неравное положение разных участников рынка и помогать только одной определенной группе предприятий.
    Кроме того, новые меры помощи могут выйти за рамки бюджета и подстегнуть инфляцию. На это правительству уже указал Центробанк и рекомендовал не тратить больше, чем поступает сверхдохода от подорожания энергоносителей.
    "Поступления от увеличившегося налога с оборота и сверхприбылей от СО2 пока еще подсчитываются, но похоже, что мы уже превысили эту сумму в два раза. Именно по этому поводу мы спорили на прошлой неделе ", - пояснил председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Каково будущее процентных ставок в еврозоне?
Кийк: научный совет не рекомендует использовать экспресс-тесты наряду с ковид-сертификатом
Вступили в силу российские ограничения на экспорт древесины
Инвестор
Еще один инсайдер Wise продал свои акции
Директор по технологиям Wise Харш Синха получил от продажи акций компании почти четверть миллиона фунтов стерлингов дохода, сообщает Äripäev.
Директор по технологиям Wise Харш Синха получил от продажи акций компании почти четверть миллиона фунтов стерлингов дохода, сообщает Äripäev.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»
Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.
Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.
Все мнения
Эпицентр
11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение