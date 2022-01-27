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    Германия может ввести санкции против "Северного потока - 2"

    В случае нападения России на Украину правительство Германии может ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2", сообщает Deutsche Welle.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает в Бундестаге.Фото: Frederic Kern via www.imago-images.de
    О возможности введения санкций против "Северного потока - 2" заявила в четверг в Бундестаге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Deutsche Welle.
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