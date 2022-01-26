Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35

Что делать, когда рынки падают - бежать, не двигаться или закупать?

В первую очередь - не паниковать. Что же поможет сохранить трезвую голову и холодное сердце, когда, кажется, все бросились к выходу? Понимание того, куда и почему вы вложили свои деньги, придает уверенность и значительно улучшает сон, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

В первую очередь - не паниковать. Что же поможет сохранить трезвую голову и холодное сердце, когда, кажется, все бросились к выходу? Понимание того, куда и почему вы вложили свои деньги, придает уверенность и значительно улучшает сон, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.