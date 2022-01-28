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28 января 2022 в 10:29 Поделиться:









Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать собственные интересы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry

Россия не хочет вооруженных конфликтов, но не позволит игнорировать собственные интересы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РБК».

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«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», - сказал он.

Лавров добавил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными. По словам министра, если договориться со странами Запада не получится, Россия примет ответные меры, которые могут быть «самыми разными».

Напомним, на конференции в декабре 2021 года президент России Владимир Путин предположил, что появление публикаций на тему предстоящей «войны» между Россией и Украиной может быть сигналом о готовности Киева к операции против Донбасса. По его словам, Россия не может жить «с постоянной оглядкой» и ждать, когда с этой стороны «долбанут», поэтому прямо ставит вопрос о нерасширении НАТО на восток - он содержался в проекте гарантий безопасности.