Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать собственные интересы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Фото: Russian Foreign Ministry
Россия не хочет вооруженных конфликтов, но не позволит игнорировать собственные интересы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РБК».
«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», - сказал он.
Лавров добавил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными. По словам министра, если договориться со странами Запада не получится, Россия примет ответные меры, которые могут быть «самыми разными».
Напомним, на конференции в декабре 2021 года президент России Владимир Путин предположил, что появление публикаций на тему предстоящей «войны» между Россией и Украиной может быть сигналом о готовности Киева к операции против Донбасса. По его словам, Россия не может жить «с постоянной оглядкой» и ждать, когда с этой стороны «долбанут», поэтому прямо ставит вопрос о нерасширении НАТО на восток - он содержался в проекте гарантий безопасности.
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