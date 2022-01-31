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dv.ee

31 января 2022 в 7:34 Поделиться:









Свиноводство переживает в Эстонии кризис

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Высокие цены на зерно заставляют эстонских свиноводов задуматься о прекращении или существенном сокращении деятельности.

Хутор Haameri в Пыльвамаа, державший 5000 свиней, сейчас продает последних поросят и с весны прекратит деятельность, сообщило издание rus.err.ee со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

По словам владелицы хутора Аве Хаамер, основной причиной прекращения деятельности стала высокая стоимость корма – за год цены на зерно выросли почти в два раза, однако стоимость свинины пропорционально не увеличилась. Цены на свинину устанавливает немецкая биржа, сейчас они составляют 1,2 евро за кг, столько же платят местные оптовики.

"Считаю, что цены могли бы повыситься по меньшей мере на 30%, – сказал хозяин выруского хутора Jaagumäe talu Март Тимми. – Сейчас с трудом удается покрыть расходы на корм. Невозможно постоянно работать в минус".