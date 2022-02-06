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    Cоучредитель Bolt: мы планируем нанять еще 2000 сотрудников

    Мартин Виллиг. Фото: Raul Mee

    По словам соучредителя Bolt Мартина Виллига, в прошлом году компания выросла примерно в 2,5 раза. В этом году амбиции остаются прежними. Кроме того, Bolt планирует увеличить количество сотрудников с 3000 до 5000 человек, отметил Виллиг в эфире радио Äripäev.

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    «Уже сейчас мы ведем деятельность в пяти различных областях обслуживания. В наших планах расширить новые услуги, особенно действующий на данный момент только в Таллинне Bolt Drive, в семь-десять стран», - сказал соучредитель Bolt.
    Компания также планирует сосредоточиться на развитии сервиса доставки продуктов из «темных магазинов» Bolt Market.
    Виллиг отмечает, что в этом году у Bolt большие планы по увеличению как числа пользователей услуг, так и числа сотрудников: «Мы намерены увеличить количество сотрудников с 3000 до 5000 человек. В основном это связано с ростом рынка Bolt Market и разработкой услуг и продуктов».
    Местоположение новой штаб-квартиры еще не определено
    Bolt также продолжает поиски места новой штаб-квартиры компании. «Мы одновременно работаем на нескольких линиях – обязательно рассмотрим места в Таллинне, где вообще можно было бы построить такой большой офис», - сказал Виллиг.
    Он, однако, подчеркивает, что важным фактором является политическое решение по вопросу рабочей силы: «То есть смогут ли компании, которые прилежно платят налоги и высокие зарплаты, а также могут быстро расти, нанимать специалистов из-за рубежа в упрощенном порядке».

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