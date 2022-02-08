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8 февраля 2022 в 14:46 Поделиться:









Сутть: правительство не готово отменить ограничения на время работы ресторанов

Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть. Фото: Erik Prozes

Предприниматели хотят, чтобы государство отменило ограничение на часы работы развлекательных учреждений, которые из-за распространения коронавируса должны закрываться в 23:00, однако ни правительство, ни научный совет не поддерживают эту идею, пишет rus.err.ee.

С таким предложением к правительству обратился министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.

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"На сегодняшнем обсуждении ни научный совет, ни кабинет министров не были готовы отказаться от ограничения на время работы до 23:00, так как мы пока не достигли того уровня нагрузки больниц, при котором можно было бы снимать ограничения", - сказал Сутть.

Министр добавил, что в последние недели он активно общался с предпринимателями, которые хотели бы отмены этого ограничения, поэтому он вынес это предложение на обсуждение кабинета министров.

"Я хочу, чтобы мы договорились об уровне больничной нагрузки для отмены ограничения по времени работы, как мы сделали для ковид-сертификатов. Я по-прежнему считаю, что ограничение на работу развлекательных учреждений до 23:00 должно быть снято при первой возможности", - сказал Сутть.