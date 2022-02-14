Правительство собралось на экстренное совещание по безопасности

Затяжная финская забастовка грозит оставить Европу без этикеток Предприниматель: «Это полный кошмар»
Руководство финского концерна UPM, на фабриках которого производится бумага-основа для самоклеящихся этикеток, до сих пор не достигло соглашения с бастующими работниками. В результате затяжной забастовки, которая продолжается с 1 января нынешнего года, без товарных стикеров могут остаться многие производственные предприятия в Европе.
Руководство финского концерна UPM, на фабриках которого производится бумага-основа для самоклеящихся этикеток, до сих пор не достигло соглашения с бастующими работниками. В результате затяжной забастовки, которая продолжается с 1 января нынешнего года, без товарных стикеров могут остаться многие производственные предприятия в Европе.