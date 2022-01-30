Столтенберг: НАТО не направит в Украину боевые подразделения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью BBC, что Североатлантический альянс не намерен направлять боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения.
Йенс Столтенберг: "Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украине поддержку".Фото: JOHN THYS, AFP
По словам Столтенберга, Украина не является ни членом, ни партнером НАТО, а потому нет никаких планов по размещению на территории страны боевых частей альянса, сообщает BBC News.
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