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    Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами

    Мажоритарный владелец мебельного производства Standard Энн Вескимяги.Фото: Raul Mee

    По мнению промышленника Энна Вескимяги, тема конфликта между Россией и Украиной переросла в истерию и нагнетает ненужные страхи.

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