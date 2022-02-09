Отправляясь в Украину, ожидаешь, что там будет царить напряжённость и неуверенность. Но ничего подобного на месте не обнаруживаешь. Фото: Лийз Трейманн

ДВ в Киеве: украинцы войны не боятся, но спутниковые телефоны раскупили

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В войну между Россией и Украиной украинские предприниматели не верят, но инструкции «на случай чего» работникам раздают. ДВ побывали в Киеве и выяснили, как чувствует себя местный бизнес в условиях политической напряжённости и что на самом деле волнует жителей украинской столицы.

«Страховка есть?» - спрашивает меня пограничник в аэропорту Киева. Отвечаю утвердительно, но показать полис не могу - он не распечатан. «Ладно, проходите!» - пограничник машет рукой. А вот мою коллегу он уже заставляет достать и показать полис. К счастью, у неё он есть и на бумаге. Повезло!
В стране, которая за последние двадцать лет пережила несколько революций и восьмой год находится в состоянии войны, везение порой играет определяющую роль. А от того, на каком месте под украинским солнцем вам повезло оказаться, зависит и отношение ко всему происходящему в стране.
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