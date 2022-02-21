Байден и Путин согласились с идеей Макрона провести саммит по Украине
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин дали принципиальное согласие на участие в саммите по безопасности в Европе, с идеей проведения которого выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Financial Times.
Украинские военные в поселке Новолуганское Донецкой области.Фото: ARIS MESSINIS, AFP
Накануне Макрон провел с российским лидером два продолжительных телефонных разговора, а также отдельно поговорил с Байденом, информирует Financial Times.
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