Каллас: к началу войны в Украине должен быть готов каждый человек

Вкус биржи: я инфляцию принёс, за квартиру, за январь

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлиял на мировые фондовые рынки.