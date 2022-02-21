Компании э-резидентов заплатили за год свыше 32 млн евро налогов
За прошлый год фирмы, учрежденные в Эстонии э-резидентами, заплатили налогов в общей сложности на 32,5 млн евро - это на 90% больше, чем в 2020 году, сообщает Postimees.
Андрес Сутть: "Вклад компаний, созданных э-резидентами, в наш государственный бюджет стремительно растет".Фото: Эрик Прозес
Большая часть рекордных налоговых поступлений 2021 года пришлась на созданные э-резидентами информационные и коммуникационные компании: 13,4 млн евро, или 41% от общего объема, информирует Postimees.
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