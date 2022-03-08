Shell отказывается от закупок нефти и газа в России
Руководство компании Shell намерено отказаться от от закупок российских нефти и газа, а также от участия во всех нефтегазовых проектах в России.
Shell закрывает все свои заправочные станции в России.Фото: ANDY RAIN, EPA
Shell немедленно прекращает закупки сырой нефти из России на спотовом рынке, говорится в распространенном пресс-релизе
. Компания не будет продлевать существующие срочные контракты.
Цепочки поставок сырой нефти будут изменены таким образом, чтобы исключить из них российское сырье - на это уйдет несколько недель.
Кроме того, Shell закрывает все свои автозаправочные станции на территории России.
Компания прекращает в России производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Также принято решение о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа.
Ранее представители Shell сообщили, что компания выходит из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2».
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