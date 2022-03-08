Россия угрожает перекрыть поставки газа в Европу
Как заявил вице-премьер России Александр Новак, Москва готова наложить эмбарго на поставки газа в Европу по действующему газопроводу "Северный поток - 1", передает "Интерфакс".
40% потребления газа в Европе обеспечивается за счет российских поставок.Фото: Michael Sohn, AP Photo
По словам Новака, Россия имеет полное право "принять зеркальное решение" в ответ на западные санкции в отношении недавно построенного газопровода "Северный поток - 2", однако пока этого не делает, информирует "Интерфакс"
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В настоящее время газопровод "Северный поток - 1" загружен на максимальном уровне.
Как отметил Александр Новак, Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия.
"На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надежным партнером. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", - цитирует агентство слова российского вице-премьера.
Новак также предупредил о том, что отказ от российской нефти приведет " к катастрофическим последствиям для мирового рынка".
Ранее Белый дом объявил о планах запретить импорт российской нефти
и энергоносителей в США. Против введения аналогичного запрета в Европе возражают Германия и Нидерланды.
"Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше. Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей", - добавил вице-премьер России.
Российские компании уже испытывают проблемы с продажей своей нефти и нефтепродуктов из морских портов.
Судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть, ставки на фрахт растут, в то время как банки не открывают аккредитивы.
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