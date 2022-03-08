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8 марта 2022 в 17:00 Поделиться:









США запрещают импорт энергоносителей из РФ

Президент США Джозеф Байден Фото: VALENTYN OGIRENKO

Во вторник вечером президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, в котором сообщил, что страна запрещает импорт нефти, газа и других энергоносителей из России.

По словам американского президента , США понимают, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.

Тем не менее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг написал в твиттере о планах прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.



This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.



(1/4) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022

Россия является третьим по величине нефтедобытчиком в мире и самым крупным экспортером с объемом 5 миллионов баррелей в день. 60% российского экспорта нефтепродуктов идет в Европу и 20% - в Китай.

Как отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак, Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия.

Нефть WTI отреагировала на известие ростом до 127 долларов за баррель, Brent - 133 долларов за баррель.