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    США запрещают импорт энергоносителей из РФ

    Президент США Джозеф БайденФото: VALENTYN OGIRENKO

    Во вторник вечером президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, в котором сообщил, что страна запрещает импорт нефти, газа и других энергоносителей из России.

    По словам американского президента, США понимают, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.
    Тем не менее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг написал в твиттере о планах прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года.
    Россия является третьим по величине нефтедобытчиком в мире и самым крупным экспортером с объемом 5 миллионов баррелей в день. 60% российского экспорта нефтепродуктов идет в Европу и 20% - в Китай.
    Как отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак, Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия.
    Нефть WTI отреагировала на известие ростом до 127 долларов за баррель, Brent - 133 долларов за баррель.

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