Райво Варе: введенные против России санкции отразятся на эстонской экономике, но мы справимся
Райво Варе. Фото: Raul Mee
По словам эксперта в области экономики Райво Варе, удельный вес прямого влияния российской экономики на эстонскую на сегодняшний день относительно мал, однако на Эстонии может отразиться подорожание энергоносителей, пишет rus.err.ee.
"Конечно, для введения санкций есть повод, есть причина, но проблема в том, что это аукнется на экономике не только России, но и других стран, потому что российская экономика, в отличие от советской, намного больше завязана на мировую экономику, в том числе и эстонскую. Но на эстонскую, в первую очередь, через мировую, потому что удельный вес прямого влияния российской экономики на эстонскую на сегодняшний день относительно мал", - сказал Варе.
По его мнению, главная проблема заключается в том, что энергоносители и некоторые другие виды сырья, например, металлы, связаны с российским экспортом, поэтому вводимые ограничения окажут влияние даже в том случае, если напрямую эти группы товаров под санкции не попадут.
"Доступность этих ресурсов будет падать, а это означает, что будут расти цены. А подорожание энергоносителей подстегивает рост цен во всех группах товаров, не только на топливо. Это же будет и у нас, и мы должны быть к этому готовы", - отметил Варе.
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