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10 марта 2022 в 9:50 Поделиться:









Райво Варе: введенные против России санкции отразятся на эстонской экономике, но мы справимся

Райво Варе. Фото: Raul Mee

По словам эксперта в области экономики Райво Варе, удельный вес прямого влияния российской экономики на эстонскую на сегодняшний день относительно мал, однако на Эстонии может отразиться подорожание энергоносителей, пишет rus.err.ee.

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"Конечно, для введения санкций есть повод, есть причина, но проблема в том, что это аукнется на экономике не только России, но и других стран, потому что российская экономика, в отличие от советской, намного больше завязана на мировую экономику, в том числе и эстонскую. Но на эстонскую, в первую очередь, через мировую, потому что удельный вес прямого влияния российской экономики на эстонскую на сегодняшний день относительно мал", - сказал Варе.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что энергоносители и некоторые другие виды сырья, например, металлы, связаны с российским экспортом, поэтому вводимые ограничения окажут влияние даже в том случае, если напрямую эти группы товаров под санкции не попадут.

"Доступность этих ресурсов будет падать, а это означает, что будут расти цены. А подорожание энергоносителей подстегивает рост цен во всех группах товаров, не только на топливо. Это же будет и у нас, и мы должны быть к этому готовы", - отметил Варе.