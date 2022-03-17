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    Ørsted и Eesti Energia продолжат сотрудничество по развитию морских ветропарков

    Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.Фото: Liis Treimann

    Правительство Латвии отклонило заявку датской компании по возобновляемой энергии Ørsted на строительство морского ветропарка в латвийских водах, сославшись на необходимость найти подходящее место для ELWIND – совместной национальной разработки Латвии и Эстонии. Несмотря на это, Eesti Energia продолжит разработку морских ветропарков в странах Балтии вместе с Ørsted, включая морской ветропарк Лийви в Эстонии, сообщает компания в пресс-релизе.

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    «Министерство экономики и государственная канцелярия Латвии решили отклонить заявку компании Ørsted до тех пор, пока министерство не рассмотрит возможное местонахождение проекта ELWIND. Заявка может быть взята в повторное рассмотрение после определения местонахождения ELWIND. Несмотря на это решение, компания Ørsted остается приверженной развитию морской ветроэнергетики в Балтии и партнерству с Eesti Energia», – прокомментировал Питер Облинг, руководитель отдела рынков компании Ørsted в континентальной Европе.
    По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, компания продолжит развивать морской ветропарк Лийви в эстонских водах: «Морской ветропарк Лийви в настоящее время является единственной разработкой в области морской ветроэнергетики в Эстонии, которая может быть завершена к 2028 году. На данный момент парк проходит процесс оценки влияния на окружающую среду, который будет завершен к 2023 году. Цель Eesti Energia – принять решение об инвестировании в парк в 2025 году». Он также подтвердил, что как Eesti Energia, так и Ørsted видят большой потенциал морской ветроэнергетики в странах Балтии, и работа над анализом возможных проектов будет продолжена.

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