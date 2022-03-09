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dv.ee

9 марта 2022 в 14:37 Поделиться:









Enefit Power готова к бессрочному переводу в резерв сланцевых энергоблоков

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правительство планирует бессрочно продлить поддержание в резерве энергоблоков сланцевых электростанций совокупной мощностью 1000 мегаватт, которое сейчас действует до конца 2023 года, пишет rus.err.ee.

Глава Enefit Power Андрес Вайнола сказал, что компания готова к продлению резервного периода, однако следует согласовать точные детали того, как это будет сделано, и распределение доходов и расходов. Решение следует принять быстро, потому что действующий сейчас срок закончится в декабре 2023 года, т.е. менее чем через два года.

"В начале этого года мы должны знать решение вместе с механизмами [его реализации], чтобы мы были готовы продлить поддержание [в резерве] этих 1000 мегаватт", - сказал Вайнола.

Eesti Energia годами доплачивала за поддержание резервных мощностей, потому что низкие рыночные цены на электроэнергию не позволяли выходить на рынок электростанциям, которые в основном работают на сланце и должны платить за квоты на выбросы CO 2 , в связи с чем они простаивали.

В 2019 году, когда электростанциям Eesti Energia ни разу не удалось предложить рынку свою электроэнергию, расходы на их эксплуатацию составили около 20 млн евро. Однако за последние полгода цены на различные энергоносители выросли в разы, и ситуация на рынке заметно изменилась.