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dv.ee

28 февраля 2022 в 10:26 Поделиться:









Eesti Energia увеличила оборот и прибыль

Ветряной парк Палдиски. Фото: Eesti Energia

Прошлый год стал первым в истории Eesti Energia, когда на других внутренних рынках предприятие продало больше электроэнергии, чем в Эстонии. Благодаря высоким ценам на энергию концерн закончил финансовый год с оборотом в 1,3 миллиарда евро и чистой прибылью в размере 111 миллионов евро, сообщает пресс-служба компании.

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Член правления и финансовый директор Eesti Energia Андри Авила отметил, что комбинация роста объемов продаж и производства и более высоких цен на энергоносители привела к рекордному доходу от продаж в размере 1,31 миллиарда евро. В 2021 году оборот вырос почти на 480 миллионов евро или на 57% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль концерна до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования (EBITDA) составила 318 миллионов евро, или на 49% больше, чем год назад. Чистая прибыль предприятия увеличилась за год почти в шесть раз и достигла 111 миллионов евро.

В 2021 году концерн Eesti Energia продал на розничном рынке 8,6 тераватт-часов электроэнергии, что на четверть больше, чем в 2020 году. В Финляндии, Латвии, Литве и Польше продажи составили более 4,4 тераватт-часов (52%), а в Эстонии - почти 4,2 тераватт-часа (48%).

Продажи природного газа за год возросли на 15% до 2,4 тераватт-часов, из которых четверть пришлась на продажи в Эстонии и три четверти – на других внутренних рынках. Жидких видов топлива Eesti Energia продал на международном рынке 420 000 тонн (-7%).

По сравнению с 2020 годом выработка энергии на расположенных в странах Балтии и Польше электростанциях увеличилась на 37 процентов до 5,2 тераватт-часа. Производство возобновляемой энергии в течение года увеличилось на 12 процентов и достигло нового пика в 2,1 тераватт-часа. Из них на возобновляемую электроэнергию приходилось 1,65 тераватт-часа, а на возобновляемое тепло – 0,45 тераватт-часа.

Почти две трети электроэнергии из возобновляемых источников произведено ветряными электростанциями Enefit Green в Эстонии и Литве. Остальной объем поступил со станций совместного производства, солнечных парков и тепловых электростанций Enefit Power.

Правление Eesti Energia предложило общему собранию выплатить за 2021 финансовый год дивиденды в размере 55,7 миллиона евро. Enefit Green как самое прибыльное бизнес-подразделение концерна планирует выплатить из прибыли за 2021 год дивиденды десяткам тысяч акционеров в размере 15,1 цента на акцию. Окончательное решение о выплате дивидендов примет общее собрание.

Чтобы обеспечить потребителей более доступной возобновляемой электроэнергией, в 2021 году Eesti Energia принял три инвестиционных решения по строительству ветряных электростанций общей мощностью 190 мегаватт и стоимостью более 225 миллионов евро. В ближайшие пару лет Enefit Green построит ветропарки в Финляндии (Толпанваара) и Литве (Шиляле и Акмене).

Новые ветропарки создаются в сотрудничестве с клиентами, присоединившимися к процессу «зеленого поворота». В 2021 году Eesti Energia заключил долгосрочные договоры о возобновляемой энергии с фиксированной ценой на 9 ТВтч почти с 1000 бизнес-клиентов в Эстонии, Латвии и Литве. По состоянию на конец 2021 года уже 72 000 домохозяйств из числа бытовых клиентов Eesti Energia пользовались пакетом возобновляемой энергии.

Инвестиции концерна увеличились за 2021 год до 252 миллионов евро (+35%). Большая часть этой суммы, т.е. 99,5 миллиона евро, пришлась на связанные с электросетью инвестиции, в результате чего, среди прочего, улучшилась надежность снабжения почти 70 000 потребителей. В течение года Elektrilevi добавила в сеть 172 мегаватта новых мощностей возобновляемой энергии от более чем 4200 производителей.

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Eesti Energia инвестировал 42 миллиона евро в проекты развития возобновляемой энергетики и для перехода на химическую промышленность, то есть в строительство завода Enefit 280 - 50 миллионов евро .

На конец 2021 года чистый долг концерна составил почти 759 млн евро, сократившись за год на 89 млн (-10%). Кредитный рейтинг на уровне объемов инвестиций в течение года не изменился.